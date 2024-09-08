Песня воскресенья на Одесса News: группа Kazka, «Мушлі»
Песня воскресенья на Одесса News: группа Kazka, «Мушлі»
Украинская группа Kazka 30 августа в YouTube презентовала клип на песню «Мушлі» (Ракушки).
«Эта песня о самых тёплых воспоминаниях. Эта волна окутывает тебя и не отпускает, пока из глаз не потекут слезы. Она о чувствах, которые греют и будут греть меня, словно тёплый мягкий шарф», – сказала солистка группы Александра Зарицкая.
Музыканты группы добавили, что им хотелось, чтобы каждый, кто услышит их новую песню, вспомнил, как в детстве подносил к уху ракушку, слушал её и мечтал о дальних берегах и сказочных путешествиях.
Группу Kazka создал в 2017 году украинский продюсер Юрий Никитин. Коллектив ранее состоял из трёх человек – Александры Зарицкой, свирельщика Дмитрия Мазуряка и мультиинструменталиста Никиты Будаша. Самой известной композицией из репертуара группы является трек «Плакала».
В июне 2024 года Мазуряк сообщил, что служит в ВСУ. Новый состав группы не разглашается.
Песней прошлого воскресенья на Одесса News была «Відчиняю» в исполнении украинской певицы Тины Кароль.