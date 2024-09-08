Песня воскресенья на Одесса News: группа Kazka, «Мушлі»

Украинская группа Kazka 30 августа в YouTube презентовала клип на песню «Мушлі» (Ракушки).

«Эта песня о самых тёплых воспоминаниях. Эта волна окутывает тебя и не отпускает, пока из глаз не потекут слезы. Она о чувствах, которые греют и будут греть меня, словно тёплый мягкий шарф», – сказала солистка группы Александра Зарицкая.

Музыканты группы добавили, что им хотелось, чтобы каждый, кто услышит их новую песню, вспомнил, как в детстве подносил к уху ракушку, слушал её и мечтал о дальних берегах и сказочных путешествиях.

Мене веде твій голос у голові

Без тебе блукаю-блукаю у темряві



Ти як ранкова кава

Я книга — ти сторінки

Ти моя тиха гавань

А я твої сутінки



Пропадає звʼязок

Але ти мене шукаєш

Ти мене до зірок

Ніби хвилі підіймаєш



Розчиняюсь у тобі

Там на березі, там на березі



Там, на березі мушлі

Лікують душі

Мене обіймай, як сушу океан



Там, на березі мушлі

Все що ти мусиш

Мене обіймай, як сушу океан



Там, на березі мушлі

Лікують душі

Мене обіймай, як сушу океан



Там, на березі мушлі

Все що ти мусиш

Мене обіймай, як сушу океан



Солоний смак та звісно він не від сліз

Холодний океан на останок дарує бриз



На мене не дивись

Прошу більше так не дивись

Ти мене бачиш наскрізь

А я тебе бачу скрізь



Зупиняється час

Але я тебе чекаю

Почуття без прикрас

По очах все прочитаєш



Розчиняюсь у тобі

Там на березі, там на березі



Там, на березі мушлі

Лікують душі

Мене обіймай, як сушу океан



Там, на березі мушлі

Все що ти мусиш

Мене обіймай, як сушу океан



Там, на березі мушлі

Лікують душі

Мене обіймай, як сушу океан



Там, на березі мушлі

Все що ти мусиш

Мене обіймай, як сушу океан



Там, на березі мушлі

Лікують душі

Мене обіймай, як сушу океан



Там, на березі мушлі

Все що ти мусиш

Мене обіймай, як сушу океан.

Группу Kazka создал в 2017 году украинский продюсер Юрий Никитин. Коллектив ранее состоял из трёх человек – Александры Зарицкой, свирельщика Дмитрия Мазуряка и мультиинструменталиста Никиты Будаша. Самой известной композицией из репертуара группы является трек «Плакала».

В июне 2024 года Мазуряк сообщил, что служит в ВСУ. Новый состав группы не разглашается.

Песней прошлого воскресенья на Одесса News была «Відчиняю» в исполнении украинской певицы Тины Кароль.

Фото группы Kazka

Видео: KAZKA/YouTube

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