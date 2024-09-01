Песня воскресенья на Одесса News: Тина Кароль, «Відчиняю»

Украинская певица Тина Кароль 30 августа в YouTube презентовала клип на песню «Відчиняю».

В описании к видео отмечается, что песня «взрывная и полна женской энергии и магнетизма, где идеально сочетаются танцевальный драйв и смыслы».

Песня стала первым синглом в новом альбоме «Лірика», релиз которого запланирован на 19 сентября. Кроме этой песни, в альбом войдут ещё семь композиций. Тина Кароль называет будущий альбом одним из лучших в своей карьере.

Отмечается, что в новой видеоработе певица показала «невероятную грацию», не просто «держит марку», а показывает, как должна работать над собой и непосредственно в кадре певица с претензией на место главной дивы индустрии. Видеоработа Тины Кароль действительно свежая и стильная. Артистка не стесняется быть вне традиционности украинской эстрады.

Тина Кароль активно занимается йогой и часто демонстрирует свои достижения.

Вітер віє знов

Щось ти втратив, а щось знайшов

Вітер віє знов,

Десь довелося накласти шов

Мій вечірній рейс

Знову ти з кимось і знову десь

Знову цей твій не розв’язаний кейс

Просто розумієш ти в цьому весь

Місто — записник

Скільки сторінок, спогадів моїх

Більше не болить цих минулих днів

Теплих і простих, сум уже притих

Просто ти так звик

Не зупинятися йти у темряві

Світло бачити знаєш ти так звик

І я відчиняю двері для нового дня

І я відчиняю двері їду навмання

І я відчиняю двері цим нічним вогням

Щось у грудях б’ється знову каже відчиняй

І я відчиняю двері для нового дня

І я відчиняю двері їду навмання

І я відчиняю двері цим нічним вогням

Щось у грудях б’ється знову каже відчиняй

Так іди зі мною

Хочеш іти то іди зі мною

І тримай рукою

Мою руку тримай рукою

Це в середині

Так але напевно це десь на дні

Висічене ніби на камені

Деколи приходить але уві сні

Ти летиш туди

Там де, ці теплі ранки, вечори, спокій, тиші, обійми теплі, ці посмішки людей, відголоски днів

Ти летиш туди

Не зупиняюсь летиш у темряві

Світло вдалині знов тебе веде

Ти летиш туди

Ти летиш туди

Ти летиш туди

Ти летиш туди

І я відчиняю двері для нового дня

І я відчиняю двері їду навмання

І я відчиняю двері цим нічним вогням

Щось у грудях бʼється знову каже відчиняй

І я відчиняю двері для нового дня

І я відчиняю двері їду навмання

І я відчиняю двері цим нічним вогням

Щось у грудях бʼється знову каже відчиняй.

Песней прошлого воскресенья на Одесса News была песня Наталки Карпы «Все буде Україна».

Видео: Tina Karol/YouTube

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