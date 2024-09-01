«Тузлівські лимани: війна та мир» (випуск 98-й): Нацпарк під прокурорським наглядом

На жаль, Національний природний парк «Тузлівські лимани» не отримує достатньої підтримки щодо вирішення нагальних проблем з боку голови Одеської обласної державної адміністрації Олега Кіпера.

Про це пише на своїй сторінці у Facebook доктор біологічних наук, почесний професор, начальник науково-дослідного відділу НПП «Тузлівські лимани» Іван Русєв.

Він, зокрема, підрахував, що за 33 роки Незалежності змінилось 25 очільників Одеської обласної державної адміністрації, серед яких були й політичні і громадські діячі, підприємці, військові, навіть один представник спецслужб, а зараз її очолює колишній прокурор.

«Звісно, прокурорам не відомо, як створюються і функціонують національні парки, як у світі, так і в нашій країні, але чимала кількість українських прокурорів знають, як створювати схеми та соціальну напругу на свою користь», — пише знаний одеський еколог.

За словами Русєва, у всьому світі національні парки, і «Тузлівські лимани не є виключенням, це унікальна форма поєднання інтересів людей і можливостей природи, яку оберігають.

«І окрім завдань охорони дикої природи у національних природних парках України також є надання можливості місцевим мешканцям раціонально використовувати природні ресурси, у тому числі і ловити рибу у господарських зонах нацпарків. І цей простий механізм існує давно через наукове обґрунтування лімітів використання ресурсів з наступним затвердженням їх у Міндовкілля. Але після затвердження лімітів дозвіл підприємцям на використання ресурсів повинна надавати Одеська обласна військова адміністрація», — пояснює автор цих рядків.

Але обурення у Івана Русєва викликає те, що «зараз, під час війни, коли економіка в занепаді, а в селах навколо немає великого вибору роботи, рибалки, яких не так багато і які хочуть працювати легально і платити податки, не можуть цього юридично робити. І це при тому, що завдяки ефективно існуючій прорві зараз є гарний водообмін між морем і лиманами, і, звісно, є достатньо риби в лиманах».

Здавалось, що заважає рибалкам ловити в законний спосіб?

«Але обласна влада змушує їх ставати вимушеними браконьєрами. Вимушеними, тому, що на шляху рибалок до цивілізованого гармонійного співіснування з нацпарком, стало корумповане угруповання в обласній владі. Спочатку вони при подачі Департаменту екології під керівництвом Шатохіної І. відмовили підприємцям, вигадавши міф на заборону військовими і «піклуючись про безпеку людей», — пише Іван Русєв, про це й писала Одесса News.

За проханням адміністрації НПП на місце прибув бойовий генерал, «від кого залежить безпека на узбережжі Чорного моря, у тому числі і у нашому нацпарку», аби розібратися з умовами лову і військовою безпекою.

Після відвідування він сказав, що «не заперечує рибалкам ловити рибу пішки у лиманах (без використання човнів), а тому їм слід надати дозвіл від ОДА».

Але обласній владі думка генерала не сподобалась і тоді вона включає «іншій механізм абсурду і маячні, і пише що рибальство суперечить основним завданням та меті створення Національного природного парку «Тузлівські лимани» і тому відмовляє у наданні дозволу на вилов риби».

З дивуванням коментує це Іван Русєв: «І це пишуть люді, наділені владою, — владою високого рівня. Адже вони повинні знати, що згідно закону України «Про природно-заповідний фонд України», у ст. 20. Статуту і завданнь національних природних парків чітко прописано: Національні природні парки є природоохоронними, рекреаційними, культурно-освітніми, науково-дослідними установами загальнодержавного значення, що створюються з метою збереження, відтворення і ЕФЕКТИВНОГО ВИКОРИСТАННЯ ПРИРОДНИХ КОМПЛЕКСІВ ТА ОБ’ЄКТІВ, які мають особливу природоохоронну, оздоровчу, історико-культурну, наукову, освітню та естетичну цінність.»

«Тому, в котрий раз слід констатувати, що прокурори-чиновники ОВА — типові узурпатори влади, яку використовують виключно для вирішення питань злочинців і браконьєрів, а не для вирішення нагальних питань місцевих мешканців. Вони свідомо створюють проблеми, щоби населення обурювалось і було агресивно налаштовано проти державної установи Національний природний парк «Тузлівські лимани», — пише науковець.

Іван Русєв

За його думкою, чиновники все це роблять для того, щоб позбутися справжніх менеджерів природно-заповідного фонду і «вмонтувати» своїх людей для безперешкодного і безкарного дерибану природних ресурсів нацпарку, де останніми роками команда НПП, очолювана великим ентузіастом природничо-охоронної сфери Одещини Іриною Вихристюк, послідовно демонструвала виключно законний і цивілізований спосіб природокористування і збереження природи.

Сподівались працівники НПП, що й візит до Одещини Міністра довкілля Руслана Стрільця у серпні цього року прибере суперечливі моменти у взаємовідносинах обласної влади та колективу НПП, Однак, сподівання виявились марними. Міністр далі Одеси не поїхав, листа, заадресованого йому від НПП з викладеними проблемами, він не прокоментував, й навіть не відвідав місця масштабної пожежі, яка в дні його візиту охопила природні та заповідні зони Одещини.

До речі, й нога самого Кіпера ще не зробила жодного кроку територією Парку в якості очільника державної адміністрації.

Можливо, мріяли працівники НПП, що кулуарно міністр і очільник області домовляться про розв’зання проблем «Тузлівських лиманів». Але надії виявилися марними.

У керівництва НПП склалось враження, що візит Стрільця розв’язав не проблеми, а руки обласним чиновникам, які остаточно відмовили рибалкам ловити рибу в законний спосіб, не полишили мрій замінити «норовисту» Вихристюк своєю людиною та далі дерибанити природні ресурси Національного парку «Тузлівські лимани».

Ірина Вихристюк

«Але в них це не вийде, адже не пам’ятають вони, як вже багато чиновників «обламали зуби», дахуючи браконьєрів, наїжджаючи на нацпарк різними шляхами, намагаючись узурпувати природні ресурси-надбання українського народу», — резюмує професор Русєв.

Одесса News у попередньому екологічному випуску писала про судову тяганину за позовом керівництва Національного природного парку «Тузлівські лимани» до колишнього голови Білгород-Дністровської районної ради Григорія Мельниченка, що закінчилась повною перемогою сил, які стоять на захисті інтересів Парку.

Фото: Іван Русєв, Ірина Вихристюк/Facebook, Одесса News, Бессарабія ІНФОРМ

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