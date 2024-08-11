«Тузлівські лимани: війна та мир» (випуск 95-й): пожежі знищують все живе

Лише за одну добу — 10 серпня — пожежні частини Одеської області здійснили 36 виїздів на загоряння сухої рослинності на загальній площі 23 гектари.

Про це повідомили одеські рятівники.

Проблеми з дотриманням протипожежглї безпеки є й в Національному природному парку «Тузлівські лимани» й у мешканців наближених до нього населених пунктів.

Доктор біологічних наук, одеський еколог Іван Русєв розповів про одну з таких пожеж, що відбулась минулого місяця біля с. Лебедівка.

«Якась жінка готувала шашлики і викинула вугілля на рослинність нацпарку Вогонь розповсюджувався швидко. Горіло все на шляху. Пожежники їхали довго. В одній машині не було достатньо води, друга не поїхала в ліс, тому що вважали — це пошкодить пожежну машину. В с.Лебедівка чомусь немає води в протипожежних резервуарах. Ще викликають додаткові пожежні машини. Їх вже 5. Гасити пожежу допомагали ще пару місцевих мешканців. Ближче до ночі всім разом вдалося впоратися з пожежею», — описує події того дня Іван Русєв.

Еколог також повідомляє, що й наступного дня працівники Нацпарку знову цілий день працювали з ранцевими приладами для гасіння, а на третій день група науковців почала обстеження, щоб зібрати інформацію і розрахувати збитки.

«Збитки для природи неймовірні. Пожежа охопила майже 17 га. Для тварин то був жах. Згоріли десятки кладок фазанів, кропив’янок, дроздів та інш. Особливо багато згорівших мушлей -їх десятки тисяч, серед яких цепея австрійська, виноградний равлик — масові наземні молюски у нацпарку. Число їх у природних біотопах сягає десятки тисяч га. І вони всі загинули», — з біллю сповіщає Іван Русєв.

Також багато зруйнованих мурашників.

«Прикро, що вже більше 2,5 років орки вбивають природу. А тут ще і пожежа. Пройде немалий час, доки рослини та тварини відновляться», — прогнозує знавець природи.

Одесса News вже писала про пожежі на території Національного природного парку «Тузлівські лимани».

На головному фото фазанята, які народжувались у день пожежі

Фото: Іван Русєв/Facebook

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