Пожарники в Одесской области успели спасти жизнь человека

5 сентября в 22 часов 36 минут в Службу спасения поступило сообщение, что в селе Конопляное Березовского района Одесской области пожар.

Об этом сообщает Главное управление ГСЧС Украины в Одесской области.

Как отмечают спасатели, горело имущество в комнате частного жилого дома.

«Пожар был ликвидирован в 23 часов 10 минут на площади 10 кв.м.», — говорится в сообщении.

Во время тушения пожара был спасён хозяин дома, 1975 года рождения, который в состоянии средней тяжести с диагнозом отравления продуктами горения, госпитализирован в Ивановскую больницу.

Причина пожара и ущерб пока не установлены.

Как сообщала Одесса News, 3 сентября в Черноморске на территории Государственного предприятия Ильичёвского филиала «Администрация морских портов Украины» возник пожар.

Фото: ГУ ГСЧСУ в Одесской области

Больше новостей в нашем Telegram-канале: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod