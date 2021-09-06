Одесситы Чмерковский и Меловин встретились на «Танцах со звёздами»

Украинский певец MELOVIN стал участником нового сезона главного танцевального шоу страны «Танцы со звёздами», который начался вечером 5 сентября. Его танцевальное мастерство оценивало жюри, членом которого был одессит, проживающий сейчас в США, Макс Чмерковский.

Эпатажный одессит Костя Бочаров, которого фаны знают по имени Melovin, сказал:

«Люблю делать то, чего от меня точно не ожидают. «Танцы со звёздами» станут отличным трамплином и выходом из привычной музыкальной среды в нечто новое. Если кого-то и интересует участие ради участия, то меня интересует именно победа в шоу», — сказал певец телеканалу «1+1».

В первом эфире «Танцев со звёздами» MELOVIN нарвался на критику.

Артист и его партнёрша хореограф Лиза Русина прибегли к эксперименту и исполнили дерзкий танец. На паркете звезда появился в фиолетовой рубашке, а хореограф — в «голом» боди и золотистой накидке. Судьи не оценили эксперимент пары, отметив, что движений было слишком мало.

«Было много очень проходок, но походка в мужском танце должна быть бёдрами и не со слишком сокращённой стопой. Я сегодня разочарована», — прокомментировала Екатерина Кухар.

Впрочем, не только неудачным танцем озадачил артист. Костя Бочаров шокировал присутствующих, подарив Екатерине Кухар настоящее сердце убитого домашнего животного.

Судья не оценила презент певца и поставила ему 3 балла. В общем, пара получила 13 баллов и по итогам вечера заняла предпоследнее место.

Перед началом выступления певец рассказал о своём детстве, в котором сверстники Кости подвергали его буллингу, в результате чего у него появилось много комплексов. Артист признался, что в школе его ударили головой о стену так, что он попал в больницу. Поэтому участие в «Танцах» — это «вызов моим комплексам и фобиям», — сказал Меловин.

Его земляк — судья шоу Макс Чмерковский не был столь категоричен в оценке танца Меловина. «Это было хорошо, — сказал он. — Этого было не достаточно, чтобы выиграть, но достаточно, чтобы понравиться». И поставил Меловину «5». Такую же оценку поставил и третий судья — Влад Яма.

Кстати. Макс Чмерковский родился в Одессе в 1980 году. Когда ему было 14 лет, вместе с семьёй эмигрировал в США. В детстве Максим во время катания на санках сломал ногу. Врачи даже сказали, что он вряд ли сможет танцевать после такого тяжёлого перелома. Однако настойчивый парень вылечился и прекрасно реализовался в качестве танцовщика и хореографа. Сегодня он имеет 4 танцевальные студии в США, создал и руководит Dance Team USA – некоммерческой образовательной благотворительной организацией, которая поддерживает участников танцевального спорта. Чемпион мира по латинским танцам, хореограф.

Одесса News сообщала о гей-эксперименте, который провёл MELOVIN на музыкальном фестивале Atlas Weekend 5 июля в Киеве.

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