Умер легендарный украинский хореограф Григорий Чапкис

13 июня умер Григорий Николаевич Чапкис. Ему шёл 92-й год.

Сын легендарного украинского хореографа Грег Чапкис подтвердил эту печальную новость о смерти танцовщика ТСН.

По словам Грега Чапкиса, его отец ушёл из-за возраста.

«Мы ещё все в шоке. Умер, потому что старенький. 92 года человеку, всё начало отказывать. Он держался хорошо. Он старенький, это муки», — сказал Грег.

Грег рассказал, что планирует прилететь на похороны, однако им с семьёй еще предстоит определиться со всеми подробностями. Сын Григория Николаевича поделился, что в последние дни рядом с отцом была его дочь, сестра Грега, Лилия. Также до последнего рядом с Чапкисом находилась и жена Мила.

Григорий Чапкис родился 24 февраля в 1930 году в Кишинёве. Юношей будущая звезда работал строителем на восстановлении Крещатика, первое образование получил в железнодорожном училище. Танцевать начал в 10 лет, а уже в 20 работал хореографом в Театре имени Ивана Франко. С 1955 знаменитость выступал в составе Государственного ансамбля танца УССР под управлением Павла Вирского.

Впоследствии артист открыл собственную школу танцев и стал судьёй шоу «Танцы со звёздами».

Чапкис был женат 4 раза и воспитывал двух детей.

Последняя избранница звезды, имя которой артист не рассекречивал, была моложе хореографа на 52 года. Влюбленные поженились в 2020-м.

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