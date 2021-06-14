Каратистка Анита Серёгина будет представлять свой родной Черноморск на Олимпиаде в Токио

Каратистка Анита Серёгина (весовая категория до 61 кг) из Черноморска Одесской области получила право представлять Украину на Олимпийских играх 2020 в Токио.

Об этом сообщает it3.online.

Анита одержала победу над Гарсией Клаудимар из Венесуэллы и Сабиной Захаровой из Казахстана. С марокканкой Битсам Садини у неё вышла ничья, но спортсменка черноморского СК «Катана» набрала достаточное количество очков, чтобы получить право отстаивать честь Украины на Олимпиаде, — говорится в сообщении.

Всего за этот день Анита провела 8 боёв и победила в шести, несмотря на сломанный в четвёртом поединке нос и повреждённую ногу.

«Она невероятный человек с характером, пример для всех спортсменов Украинской федерации карате. Я очень горжусь за неё и за наш город. Идём вперёд — Токио 2020», — прокомментировал достижения своей подопечной главный тренер СК «Катана» Александр Тонкошкур.

Одесса News сообщала, что каратистка из Одессы Анжелика Терлюга квалифицировалась на Олимпийские игры в Токио.

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