Одесская каратистка Терлюга обеспечила себе место на Олимпиаде в Токио

Каратистка из Одессы Анжелика Терлюга квалифицировалась на Олимпийские игры в Токио, которые пройдут с 24 июля по 9 августа.

Об этом сообщает XSPORT.

27-летняя спортсменка обеспечила себе место на Олимпиаде после выхода в финал этапа Премьер-лиги в Дубае (ОАЭ).



Анжелика стала первой каратисткой в ​​истории Украины, вышедшей на Олимпийские игры. Каратэ дебютирует в программе Олимпиад только в этом году.

Терлюга не сдерживала свою радость от лицензии и поделилась ею со своими болельщиками в Facebook:

«Лицензияяяяяя для Украины на Олимпийские игры. Я не знаю даже, что сказать… как описать эмоции словами… просто не верю, что это происходит со мной… мне кажется завтра проснусь и это все был прекрасный сон. Просто хочу поблагодарить всех, кто мне помогал и поддерживал, спасибо вам огромное».

Как сообщала Одесса News, Анжелику Терлюгу признали лучшей каратисткой мира всех времён в категории до 55 кг.