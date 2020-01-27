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Одесская каратистка выиграла «серебро» на турнире в Париже

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Украинская каратистка из Одессы Анжелика Терлюга выиграла «серебро» на турнире Karate1 Premier League в Париже.

Об этом сообщает XSPORT.

В финальном бою в весе до 55 кг (кумитэ) Терлюга уступила россиянке Анне Чернышёвой.

В полуфинальной схватке Терлюга победила спортсменку из Казахстана Гульмиру Уссенову со счётом 1:0.

Это вторая медаль одесситки в новом году. Предыдущую Терлюга завоевала на Гран-при Канады в Могреале.

Несмотря на проигрыш россиянке, в мировом рейтинге Терлюга по-прежнему занимает первое место в своей весовой категории, имея в активе 10 762.5 очка.

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