ВОЗ призвал Европу готовиться к новой волне COVID-19

Директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге призвал страны континента готовиться к новой волне пандемии коронавируса.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на The Independent.

«Я очень обеспокоен: осенью у нас может быть вторая волна заболевания COVID-19 и ещё одна — сезонного гриппа и кори», — заявил Клюге.

Как отмечается, он подчеркнул, что в связи с вероятностью новой волны коронавируса странам Европы следует проявлять осторожность в отмене карантинных мероприятий.

В ВОЗ также заявили, что COVID-19 может стать одной из постоянных болезней человека, которая никогда не исчезнет.

По словам исполнительного директора Программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в сфере здравоохранения Майка Райана, даже если будет найдена вакцина, борьба с этим вирусом потребует «огромных усилий».

На 9.30 15 мая общее число инфицированных COVID-19 в мире составило 4 527 165 (+95 272 за сутки), умерших — 303 416 (+5 214).

Об этом сообщает Worldometers.info.

Наибольшее количество умерших в США — 86 912 (+1 715), в Великобритании — 33 614 (+428), в Италии — 31368 (+195), Франции — 27 425 (+351), в Испании — 27 321 (+217). Украина второй день подряд занимает 32-е место в мире по количеству людей, подхвативших вирус (до этого — 33-е).

Правительства прислушиваются к мнению ВОЗ, однако экономические и другие причины заставляют их идти на послабление карантина.

Так, Литва и Польша решили открыть свои границы для въезда работников, предпринимателей и студентов.

Как пишет Delfi, при необходимости выехать в Польшу нужно иметь документ, подтверждающий цель поездки – трудовой документ, бизнес-удостоверение, документ компании, справку из ВУЗа, подтверждающую, что студент в нём учится и т.д. При въезде польские пограничники решат, пускать ли людей на территорию своей страны. По договорённости между странами, к таким людям не должна применяться 14-дневная изоляция. На этой неделе на польско-литовской границе открылось большее количество, а ведь до 11 мая иностранцев на территорию Польши не пускали.

Согласно принятому правительством Литвы постановлению, с 11 мая в стране можно проводить экзамены на владение иностранным языком для поступления в ВУЗы за рубежом, разрешены уроки вождения.

Карантин в Литве продлён до 31 мая.

Франция и Германия также договорились о координации действий для обеспечения контроля на общей границе в связи с продлением ограничений на её пересечение до 15 июня. Совместный контроль распространяется также на границу со Швейцарией и Австрией.

Как сообщала Одесса News, в части Великобритании со среды позволили жителям проводить больше времени на улице — для физических тренировок, отдыха в парках и спортивных игр.