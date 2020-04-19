Количество заболевших COVID-19 перед Пасхой украинцев увеличилось на 343 человека

По состоянию на 9.30 утра 19 апреля в Украине подтверждено 5 449 случаев COVID-19.

Как сообщает Центр общественного здоровья (ЦОЗ) Минздрава Украины, всего в стране исследовано 57 111 проб на новую коронавирусную инфекцию методом ПЦР.

В течение 18 апреля получено 343 уведомления о новых подтверждённых случаях.

В разрезе регионов картина заболевших и выздоровевших такова:

Винницкая обл. — 330 случаев (18 выздоровели)

Волынская обл. — 150 случаев (12 выздоровели)

Днепропетровская обл. — 110 случаев (9 выздоровели)

Донецкая обл. — 16 случаев (6 выздоровели)

Житомирская обл. — 211 случаев (1 выздоровел)

Закарпатская обл. — 182 случая (16 выздоровели)

Запорожская обл. — 131 случай (15 выздоровели)

Ивано-Франковская область — 480 случаев (27 выздоровели)

(27 выздоровели) г. Киев — 801 случай (33 выздоровели)

(33 выздоровели) Киевская обл. — 304 случаев (22 выздоровели)

Кировоградская обл. — 245 случаев (17 выздоровели)

Львовская обл. — 245 случаев (19 выздоровели)

Луганская обл. — 24 случая (3 выздоровели)

Николаевская обл. — 37 случаев

Одесская обл. — 112 случаев

Полтавская обл. — 61 случай (10 выздоровели)

Ровенская обл. — 308 случаев (21 выздоровел)

Сумская обл. — 83 случая (10 выздоровели)

Тернопольская обл. — 390 случаев (34 выздоровели)

Харьковская обл. — 67 случаев (2 выздоровели)

Херсонская обл. — 63 случая (7 выздоровели)

Хмельницкая обл. — 47 случаев (5 выздоровели)

Черкасская обл. — 151 случай (28 выздоровели)

Черновицкая обл. — 889 случаев (29 выздоровели)

(29 выздоровели) Черниговская обл. — 12 случаев (3 выздоровели).



По данным ЦОЗ, на амбулаторном лечении 3 617 пациентов, из них 273 ребёнка. Всего госпитализированы 1 832 человека, из них 85 детей.

В результате осложнений, вызванных болезнью, умер 141 человек, из них 75 мужчин и 66 женщин. Среди умерших преобладают лица в возрасте от 50 лет (86%).

В общем, 347 человек уже выздоровели, из них 14 детей, — повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме.

Как сообщала Одесса News, на 8.00 утра 19 апреля в мире официально подтверждено 2 332 391 случаев COVID-19. За прошедшие сутки количество заболевших во всём мире увеличилось на 81 601 человека. Количество умерших — 160 783 (увеличение за сутки на 6 517, однако это почти на тысячу меньше, чем в предыдущие сутки). Наибольшее количество умерших в США — 39 015.