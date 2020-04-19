Накануне Светлого Христова Воскресения в мире от COVID-19 умерло 6,5 тысяч человек

На 8.00 утра 19 апреля в мире официально подтверждено 2 332 391 случаев COVID-19.

Об этом свидетельствуют данные Worldometer.

За прошедшие сутки количество заболевших во всём мире увеличилось на 81 601 человека.

Поражает воображение и количество умерших — 160 783 (увеличение за сутки на 6 517, однако это почти на тысячу меньше, чем в предыдущие сутки).

Наибольшее количество умерших по-прежнему, в США — 39015 (+1857), в Италии — 23227 (+482) и в Испании — 29639 (+637). Более 19 тысяч умерших насчитали во Франции и 15 тысяч в Великобритании.

В первой пятёрке стран по количеству заболевших всё те же страны — США, Испания, Италия, Франция и Германия. Украина в этом списке занимает 42-е место (вчера — 44-е).

Но в целом, прослеживается тенденция к уменьшению ежедневного количества заболевших и умерших, что дало возможность некоторым странам ослабить карантинные ограничения.

Так, в Нидерландах снят запрет на авиасообщение с тремя странами — Италией, Испанией и Австринй, о чём сообщает в Facebook Консульское подразделение Посольства Украины в этой стране.

Но пассажиры, которые следуют в Нидерланды из стран с повышенным риском заражения коронавирусом, при прибытии в страну должны иметь специальную форму о состоянии здоровья и самоизоляции.

Все мероприятия с участием значительного количества людей в стране запрещено до 1 июня. Это касается и событий, на которые собирается менее 100 человек. Людей призвали не приближаться друг к другу ближе, чем на 1,5 метра. За нарушение предусмотрен штраф в размере 400 евро.

Правительство Словении обнародовало план постепенной отмены введённого карантина, исполнение которого начнётся уже 20 апреля.

Как сообщает New Europe, по плану правительства Словении, где с середины марта закрыты все магазины, кроме продуктовых магазинов и аптек, с 20 апреля возобновит работу большинство товарных точек, в том числе мебельные, строительные и спортивные, автосалоны, центры обслуживания автотранспорта. Парикмахерские, салоны красоты и центры по уходу за домашними животными заработают с 4 мая.

Школы, детские сады, университеты, книжные магазины и учреждения культуры останутся закрытыми, также не будет функционировать общественный транспорт.

Граждане всё ещё вынуждены носить защитные маски, также им не будут разрешать массовые собрания и поездки за пределы собственного населённого пункта, кроме тех, что связаны с рабочей необходимостью или для посещения врача.

В Дании ученики вернулись в школы после карантина, хотя и с соблюдением ряда существенных ограничительных мер. По сообщению CNN, для безопасности ученики должны сидеть в 2 метрах друг от друга, а школьный двор барьерной лентой распределён на зоны.

Дания является одной из первых в Европе стран, которая прекращает карантин.

Как сообщала Одесса News, церемония схождения Благодатного огня в храме Гроба Господня в Иерусалиме, которая состоялась в субботу, прошла с ограниченным количеством участников.