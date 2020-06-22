В Одесской инфекционной больнице лежат 24 одессита с COVID-19

На утро 22 июня в Одесской городской клинической инфекционной больнице находятся на лечении от коронавирусной инфекции 24 жителя Одессы.

Об этом сообщает Одесский областной лабораторный центр МОЗ Украины.

За последние сутки в Одессе подтверждено шесть новых случаев COVID-19. Всего же в городе 313 человек заболели этим недугом.

За прошедшие сутки в инфекционную больницу поступили восемь человек с подозрением на COVID-19, которым проводится обследование.

Из общего числа пациентов с COVID-19 в городской инфекционной больнице два человека находятся в тяжёлом состоянии без необходимости проведения искусственной вентиляции лёгких. Пациентов на ИВЛ в настоящее время в больнице нет.

Также 22 пациента находятся в состоянии средней тяжести, один — в удовлетворительном состоянии.

Новых случаев COVID-19 у детей за последние сутки не зарегистрировано. На амбулаторном лечении в удовлетворительном состоянии находятся 11 детей с положительным тестом на COVID-19.

За последние сутки от COVID-19 по результатам ПЦР-обследования выздоровел один одессит — мужчина в возрасте 53 года.

К настоящему времени в Одессе зарегистрированы 208 случаев выздоровления от COVID-19, продолжают болеть 96 одесситов.

Как сообщала Одесса News, на утро 22 июня в Одесской области лабораторно подтверждено 1 304 случая заболевания COVID-19. В воскресенье заболели ещё 38 человек.