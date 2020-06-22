Туристов в Одессе обслуживают 7 пассажирских катеров

Открывшаяся ещё 1 июня в Одесском порту навигация пассажирских катеров постепенно набирает обороты.

Как сообщает Администрация Одесского морского порта, на сегодня работают 7 катеров различной пассажировместимости, степени комфорта и ценового сегмента: «Андромеда», «Валенсия», «Генерал Кунгурцев», «Круиз», «Пегас», «Севастополь», «Хаджибей».

Отмечается, что для получения разрешения на организацию морских прогулок арендаторы и владельцы судов обязались проводить необходимые противоэпидемические мероприятия: следить за соблюдением пассажирами масочного режима, обрабатывать ладони пассажиров антисептиками при посадке, обеспечивать возможность соблюдения пассажирами безопасного расстояния 1,5 метров друг от друга на открытых палубах и в салонах катеров.



По информации начальника пассажирского комплекса администрации порта Олега Клименко, за первые две недели навигации катерами осуществлено 146 выходов в море (в т.ч. 43 в прошлые субботу-воскресенье 13-14 июня), пассажирооборот за указанный период составил почти 9 тыс. человек.

«Это значительно ниже, чем в начале прошлого лета, — комментирует Клименко. — Но здесь есть очень много факторов. Прежде всего это то, что из-за риска заражения коронавирусом наши соотечественники проводят отпуска в основном дома, приезжих туристов в Одессе мало, детские оздоровительные лагеря закрыты и так далее. В то же время, те туристы, которые приходят на морской вокзал именно для того, чтобы выйти на катере за Воронцовский маяк и получить удовольствие от созерцания Одессы с моря, получают качественный сервис каждый на свой вкус и кошелёк».

Начальник пасскомплекса порта уточнил, что во избежание массовых скоплений пассажиров на берегу, посадка на катера осуществляется с четырёх причалов морского вокзала — №№17, 18, 19, 20.

Как сообщала Одесса News, с 15 марта на водных объектах Одесской области была открыта навигация для маломерных судов.