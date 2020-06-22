Из бункеровщика Delfi вновь вылились нефтепродукты, а Куцый ждёт 25 июня

Ранним воскресным утром 21 июня из бункеровщика Delfi, потерпевшего крушение на пляже «Дельфин», снова вылились нефтепродукты.

Председатель Одесской облгосадминистрации Максим Куцый ждёт 25 июня — срок, данный им владельцу севшего на мель судна, для того, чтобы тот убрал его с территории пляжа.

Как пишет Пушкинская, ссылаясь на департамент городского хозяйства, «силами АМПУ совместно с судовладельцем загрязнение локализовано. Применён препарат-сорбент «Эконадин». Время его работы 3-4 часа. Завтра утром Госэкоинспекция возьмёт контрольные пробы. Состояние боновых заграждений удовлетворительное».

Отмечается, что к 14.30 загрязнения таки были локализованы.

Масляные дорожки не остановили отдыхающих — они купались на соседнем пляже, катались на каяках и досках вокруг судна.



Как сообщала Одесса News, пляж «Дельфин» обнесён забором в связи с готовящейся эвакуацией судна с пляжа. У собственника есть время до 25 июня. В ОГА сообщили, что владелец намерен поднять танкер при помощи воздушных баллонов, которые разместят в пустотах судна. Баллоны обеспечат плавучесть Delfi, и его отбуксируют в порт.

Delfi сел на мель возле пляжа «Дельфин» 22 ноября 2019 года. На его борту находились трое человек. Они отказывались эвакуироваться. Когда судно дало крен, началась принудительная спасательная операция. Всех моряков эвакуировали на берег.

Во время крушения из судна выпали бочки. Вокруг «Delfi» разлились нефтепродукты. По официальным данным, их содержание в воде превысило норму в 53 раза. На следующий день была озвучена цифра превышения в 157 раз.

По факту аварии ведётся уголовное производство по ч.1 ст.276 УК Украины (нарушение работником водного транспорта правил безопасности движения, создавшее угрозу для жизни людей или причинившее другие тяжёлые последствия. Санкция этой статьи предполагает наказание до трёх лет исправительных работ или ограничения свободы.

Фото: Одесса News, Пушкинская