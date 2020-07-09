В Одессе появились подземные контейнеры для сбора твёрдых бытовых отходов

В Одессе реализован пилотный проект по установке подземных контейнеров для сбора твёрдых бытовых отходов (ТБО).

Как сообщает официальный сайт города, на сегодняшний день на Приморском бульваре в 3-х местах установлены 8 таких контейнеров.

По словам, Одесского городского головы Геннадия Труханова, к этому проекту город шёл не один год. Был изучен европейский опыт, особенности сбора и вывоза ТБО в самой Одессе.

«Новые подземные контейнеры, в отличие от немецких аналогов, имеют гидравлическую систему подъёма и не нуждаются в подключении к электроснабжению, что позволяет устанавливать их в любом месте и в короткие сроки. Конструкция контейнеров позволяет опорожнять их, используя имеющиеся у мусоровывозящих компаний мусоровозы», — говорится в сообщении.

«Мы презентовали новую систему сбора твёрдых бытовых отходов, и она уже заинтересовала строительные и управляющие компании, а также ОСМД. Планируем презентовать её субъектам сферы услуг и торговли. В дальнейшем будем устанавливать подземные контейнеры по всему городу, использовать для этого как бюджетные, так и внебюджетные средства», — рассказал мэр Одессы.

Для справки. Для потребителя остаются видимыми только мусороприёмники, которые внешне напоминают собой урну. Сверху мусороприёмник накрыт крышкой, открывающейся с помощью педали. Его горловина не позволяет скидывать в него крупные бытовые отходы. Соответствующая маркировка и возможность изменения размера отверстия мусороприёмника позволяет реализовать систему раздельного сбора мусора, а сама конструкция — применять различные опции. Например, по желанию потребителей на крышку может быть установлен замок, открывающийся с помощью чипа; GPS-датчики будут сигнализировать о заполнении контейнера, также возможна установка системы пожаротушения и др. Пилотный проект реализован за внебюджетные средства.

Фото: «Одесса»