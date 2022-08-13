Центральная часть Одессы открыта для пешеходов и машин

Центральную часть города открыли для пешеходов и машин.

По сообщению «Думской», на пересечениях Греческой улицы с Пушкинской, Екатерининской и Ришельевской, а также на Екатерининской площади убрали бетонные блоки.

От идеи пешеходного центра на выходные, которую реализовали прошлым летом, пришлось отказаться из-за войны.

Как сказал глава транспортной комиссии Одесского горсовета Пётр Обухов, «теперь центр города снова превратится в гигантскую парковку, ведь пешеходного центра в этом году не будет. Во-первых, для организации пешеходного центра нужны патрульные полицейские, а во-вторых — многие одесситы уехали, да и туристов не будет. Гулять по центру будет почти некому».

Как информировала Одесса News, летом и осенью 2021 года центр Одессы был закрыт для автомашин с вечера пятницы до утра понедельника. Самая большая пешеходная зона в Украине объединяла часть Екатерининской, Ришельевской, Пушкинской и Гаванной улиц, а также Ланжероновскую и Дерибасовскую, переулки Воронцовский и Чайковского.

Фото: Думская

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