Минкульт готовит проект закона об особом статусе английского языка в Украине

Министерство культуры и информационной политики (МКИП) работает над проектом закона об особом статусе английского языка в Украине.

Об этом на брифинге в медиацентре «Украина» 12 августа, который транслировало в YouTube агентство «Укринформ«, сообщил первый заместитель министра культуры и информационной политики Ростислав Карандеев.

Карандеев напомнил, что в настоящее время Украина в мировом рейтинге занимает лишь 40-ю позицию из 112 стран мира по уровню владения английским языком. А реальные показатели, по его словам, ещё хуже.

Для того, чтобы помочь украинскому обществу лучше освоить английский, министерство по поручению премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля начало работу по подготовке комплексного законопроекта, для этого создана межведомственная рабочая группа.

«Это стратегический курс Украины к членству в ЕС. В проекте закона предусматривается урегулирование использования английского языка в отдельных публичных сферах общественной жизни. В первую очередь это касается международных коммуникаций», – заявил представитель ведомства.

Проектом закона предусмотрены установление особого статуса английского языка в Украине как языка международного общения и значительное расширение сферы применения английского языка в Украине. Кроме того, английский язык, как предполагается, будет обязательным в отдельных публичных сферах общественной жизни, где имеются международные коммуникации.

Трансформация статуса английского языка, по убеждению МКИП, должна помочь решить проблему недостаточного уровня владения им в Украине.

Проект, по словам представителя министерства, является определённой декларацией, которая будет фиксировать позицию государства по отношению к английскому языку и видению того, что дополнительно необходимо сделать в отдельных планах и программах.

«Многоязычие, согласно определению ЕС, является важным элементом конкурентоспособности Европы. Мы понимаем, что также Украина и украинские граждане в случае владения английским языком становятся полноценными субъектами взаимоотношений на всех мировых рынках. Как гуманитарных, так и экономических», – подытожил Карандеев.

Для справки. Согласно Конституции, в Украине один государственный язык – украинский.

Как сообщала Одесса News, Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов считает, что вторым государственным языком в стране должен быть английский. Его нужно изучать в Украине с детского сада, чтобы победить в лингвистической войне с Россией.

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