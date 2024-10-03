ЕС хочет направить в Украину военных советников, Венгрия против

Евросоюз планирует направить военных советников для помощи Украине в войне против России, но Будапешт отклонил это предложение.

Об этом сообщил в Facebook министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, его цитирует «Украинская правда».

Сийярто утверждает, что ЕС в новом предложении о продолжении мандата миссии по обучению украинских военных EUMAM предлагает направить в Украину «военных советников ЕС для выполнения координационных задач».

«Это будет означать, что учения больше не будут проходить только на территории Европейского союза, а участвующие в учениях военные советники ЕС будут размещены в Украине», – сказал глава венгерского МИД.

Он считает, что это значительно увеличило бы риск эскалации войны. Поэтому, по его словам, венгерские власти попросили переделать это предложение.

Венгерский министр подчеркнул, что Будапешт не будет участвовать в тренировочной миссии ЕС при любых условиях.

Для справки. Миссия EUMAM была создана в октябре 2022 года для помощи в подготовке украинских военнослужащих. В рамках EUMAM учения проводят преимущественно на территории Польши и Германии.

Одесса News информировала, что Венгрия против военной помощи Украине, поддерживает тесные экономические связи с Россией даже после её полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году и часто блокирует решения ЕС, связанные с Украиной.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан неоднократно делал заявления, соответствующие российской пропаганде. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто утверждал, что Венгрия не поддерживает территориальные претензии РФ к Украине, но является сторонницей мирных переговоров.

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