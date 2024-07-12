Орбан встретился с Трампом и назвал это «миссией мира 5.0»

Виктор Орбан, премьер-министр Венгрии, которая председательствует в Совете Евросоюза, встретился с бывшим президентом США Дональдом Трампом в его частной резиденции во Флориде Мар-а-Лаго.

О встрече венгерский политик сообщил 12 июля в соцсети Х, пишет издание ГОРДОН.

«Миссия мира 5.0. Для меня было честью посетить президента Дональда Трампа сегодня в Мар-а-Лаго. Мы обсудили способы достижения мира. Хорошая новость дня: он решит эту проблему», – написал Орбан.

Как именно Трамп намерен решать «проблему» российского вторжения в Украину, премьер Венгрии не указал.

В США Орбан прибыл для участия в проходившем 9-11 июля саммите НАТО в Вашингтоне.

Одесса News информировала, что Орбан приехал в Киев 2 июля. Это его первый визит в Украину за последние 12 лет. На совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским он сообщил, что попросил Зеленского «подумать о том, нельзя ли сделать перерыв, прекратить огонь и начать переговоры со страной-агрессором Россией. По мнению Орбана, прекращение огня могло бы обеспечить ускорение темпов этих переговоров.

5 июля Орбан приезжал в Москву и встречался с Владимиром Путиным. Он заявил, что прибыл в Москву как глава Совета ЕС. Президент Евросовета Шарль Мишель подчёркивал, что Венгрия, несмотря на временное председательство в Совете ЕС, не имеет мандата на взаимодействие с РФ от имени ЕС.

6 июля Орбан посетил в Азербайджане неформальный саммит глав стран так называемой Организации тюркских государств, что вызвало негативную реакцию представителя ЕС в связи с тем, что к этой организации причастна непризнанная мировым сообществом «Турецкая Республика Северного Кипра».

8 июля Орбан прибыл в Китай и встретился там с главой КНР Си Цзиньпином, после чего заявил, что Китай является «ключевой державой в создании условий для установления мира в войне между Россией и Украиной».

В ЕС обсуждают возможность сокращения срока председательства Венгрии в Совете Европейского союза из-за международных визитов премьера страны Виктора Орбана.

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