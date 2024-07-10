Венгрию могут отстранить от председательства в ЕС

В ЕС обсуждают возможность сокращения срока председательства Венгрии в Совете Европейского союза из-за международных визитов премьера страны Виктора Орбана.

Об этом говорится в статье редактора «Европейской правды» Сергея Сидоренко, опубликованной 9 июля.

По его данным, такую возможность «начали всерьёз обсуждать из-за умышленных злоупотреблений Орбана своим статусом – прежде всего из-за его международной активности, в том числе фейкового «посредничества» по прекращению войны в Украине, где он использует статус европейского председательства без согласия других членов ЕС».

Издание подчёркивает, что до сих пор в ЕС никогда не прекращали полномочий председательствующего государства досрочно, но возможности для этого есть: в ст. 16 Лиссабонского договора говорится о том, что председательство «осуществляется на основе равной ротации», а сроки и очерёдность ротации определяет на саммите ЕС квалифицированное большинство.

«Нет никаких юридических препятствий, чтобы на ближайшем саммите отобрать у Венгрии кресло. Например – сократить срок председательства Венгрии и передать эти функции Польше, ведь та должна стать новым председателем совета с 1 января, но технически будет готова перебрать эти функции на несколько месяцев раньше», – пишет Сидоренко.

Однако ЕС не хочет создавать прецедент «без сверхнасущной необходимости», поэтому попытается убедить Орбана изменить поведение.

Одесса News информировала, что Орбан приехал в Киев 2 июля. Это его первый визит в Украину за последние 12 лет. На совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским он сообщил, что попросил Зеленского «подумать о том, нельзя ли сделать перерыв, прекратить огонь и начать переговоры со страной-агрессором Россией. По мнению Орбана, прекращение огня могло бы обеспечить ускорение темпов этих переговоров.

5 июля Орбан приезжал в Москву и встречался с Владимиром Путиным. Он заявил, что прибыл в Москву как глава Совета ЕС. Президент Евросовета Шарль Мишель подчёркивал, что Венгрия, несмотря на временное председательство в Совете ЕС, не имеет мандата на взаимодействие с РФ от имени ЕС.

6 июля Орбан посетил в Азербайджане неформальный саммит глав стран так называемой Организации тюркских государств, что вызвало негативную реакцию представителя ЕС в связи с тем, что к этой организации причастна непризнанная мировым сообществом «Турецкая Республика Северного Кипра».

8 июля Орбан прибыл в Китай и встретился там с главой КНР Си Цзиньпином, после чего заявил, что Китай является «ключевой державой в создании условий для установления мира в войне между Россией и Украиной».

Больше новостей на нашем Telegram-канале: https://t.me/+K3QIJDVwDQhmNDMy