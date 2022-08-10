Россия прекратила транспортировку своей нефти через Украину

Российская компания «Транснефть» объявила 9 августа в Telegrаm, что транспортировка российской нефти через территорию Украины по нефтепроводу «Дружба» прекращена.

«4 августа остановлены поставки российской нефти транзитом через территорию Украины», – говорится в сообщении.

«Интерфакс-Украина» отмечает, что по версии «Транснефти», 22 июля российская компания перечислила «Укртранснафте» деньги за транспортировку, однако 28 июля средства вернулись назад из-за введённого в отношении России седьмого пакета санкций Европейского союза, и «Укртранснафта» прекратила транзит, так как в договоре прописана 100-процентная предоплата такой услуги.

«Транснефть» отмечает, что нефть не поступает через Украину в Венгрию, Словакию и Чехию, а северная ветка нефтепровода «Дружба» штатно работает через Беларусь в направлении Польши и Германии.

Издание ГОРДОН со ссылкой на Reuters пишет, что в Венгрии и Словакии подтвердили прекращение транзита нефти.

По данным агентства Bloomberg, нефтеперерабатывающий завод Mol Nyrt из Венгрии пытается договориться о возобновлении транзита через Украину, «заплатив самой Украине плату за транзит». Компания при этом отмечает, что располагает запасом нефти еще на несколько недель.

Для справки. После вторжения РФ в Украину, которое началось 24 февраля, страны Запада ввели несколько пакетов санкций против России, а также стали массово отказываться от российских нефти и газа и искать им альтернативу.

3 июня Европейский совет утвердил шестой пакет санкций, который, в частности, включает поэтапный отказ от российской нефти. Из-за этого Россия может недополучить около $22 млрд доходов, считает Bloomberg.

Седьмой пакет антироссийских санкций Совет ЕС утвердил 21 июля.

По данным Bloomberg, больше половины всей российской нефти покупают азиатские страны, Китай и Индия. За последний месяц потоки в Азию составили 52% от общего объёма морского экспорта России. Значительные объёмы также идут в Европу, где мораторий на поставки из РФ вступит в силу только через пять месяцев.

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