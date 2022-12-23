Россия продолжает переброску в Беларусь своей военной техники, отправив в РБ партию зенитных ракетных комплексов (ЗРК) «Тор-М2К».

Об этом сообщила 23 декабря в Telegram пресс-служба министерства обороны Республики Беларусь.

Отмечается, что партия вооружений получена в рамках существующего межправительственного договора о военно-техническом сотрудничестве Беларуси и России. В ближайшие дни эти комплексы поступят в соединения и воинские части.

В минобороны РБ подчеркнули, что «личный состав уже прошёл подготовку и успешно освоил эти комплексы».

По данным портала «Мілітарний», первая поставка ЗРК «Тор М2» из РФ в Беларусь состоялась в 2011 году.

19 декабря в Беларуси на боевое дежурство поставили зенитный ракетный комплекс С-400 и ракетный комплекс «Искандер», переданные Россией.

Как известно, российские войска с 24 февраля 2022 года заходили в Украину в том числе из Беларуси. РБ практически предоставила свою территорию стране-оккупанту в качестве военной базы, в том числе для нанесения по Украине ракетных и авиаударов.

4 октября президент РБ Александр Лукашенко признал, что Беларусь принимает участие в войне России против Украины. 10 октября он заявил, что договорился с Путиным о развёртывании «совместной региональной группировки войск» из-за якобы высокого уровня угроз «на западных границах Союзного государства».

В Генштабе ВСУ отмечали, что на случай повторного наступления с территории Беларуси Украина нарастила свою группировку на северном направлении.

28 ноября в ГУР Минобороны Украины заявили, что активизация темы наступлении из Беларуси – «фейк, чтобы посеять панику».

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