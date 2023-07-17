На Крымском мосту «ЧП» — рухнул один автомобильный пролёт, есть жертвы

«Чрезвычайное происшествие» произошло 17 июля на Крымском мосту возле 145-й опоры со стороны Краснодарского края.

Об этом сообщил глава оккупационной администрации Крыма Сергей Аксёнов, пишет Lenta.RU.

Сообщается, что движение по мосту остановили.

В российских СМИ появились сведения, что в результате падения пролёта Крымского моста погибло два человека, ещё один пострадал, по предварительным данным, это подросток.

Аксёнов призвал жителей Крыма к спокойствию и обратился с просьбой выбирать альтернативный Крымскому мосту путь.

Возможной причиной чрезвычайного происшествия называют взрывы. Российские военкоры утверждают, что два взрыва прогремели после 03:00 и 03:20, после чего движение по мосту прекратилось, автомобили стали разворачивать.

Российское пропагандистское агентство ТАСС сообщило, что движение поездов по мосту также приостановлено. Кроме того, не действует паромное сообщение. Для помощи людям, оказавшимся в пробке из-за случившегося на мосту, создали оперативный штаб в Краснодарском крае.

Для справки. Мост через Керченский пролив, который соединяет Крым и Россию, РФ начала строить сразу после оккупации в 2015 году. Украинские власти назвали мост угрозой национальной безопасности и законной целью.

Как сообщала Одесса News, в октябре 2022 года на Крымском мосту произошли взрыв и пожар. Было повреждено железнодорожное полотно моста и разрушено несколько пролётов его автомобильной части. В РФ утверждали, что взорвался грузовик, в результате чего загорелись цистерны с топливом.

Следком РФ заявил о трёх погибших в результате взрыва и возбудил уголовное дело. По версии российского «следствия», все погибшие – пассажиры легкового автомобиля, оказавшегося рядом со взорвавшимся грузовиком. Владелец – это якобы житель Краснодарского края.

Президент РФ Владимир Путин обвинил в подрыве Крымского моста спецслужбы Украины. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин говорил, что причастны «граждане России и зарубежных государств, которые помогали в подготовке этого теракта».

В мае 2023 года российские оккупанты объявили о возобновлении движения по железнодорожной части Крымского моста.

В июле Минобороны Украины признало, что «первый удар по Крымскому мосту» был нанесён Украиной, «чтобы сломать россиянам логистику».