Движение по Крымскому мосту через Керченский пролив закрыто: пожар

Утром 8 октября на Крымском мосту через Керченский пролив произошёл пожар.

Движение по Крымскому мосту закрыто полностью, сообщает «Керчь.Инфо», ссылаясь на «власти» оккупированного Крыма.

«И.о. министра транспорта» Крыма Николай Лукашенко заявил «Интерфакс-Юг» о подготовке к запуску паромной переправы через Керченский пролив, – агентство называет это «альтернативой» мосту.

«Движение через Крымский мост остановлено до выяснения обстоятельств, на месте работают специальные службы. Прорабатывается вопрос запуска паромной переправы», – заявил Лукашенко.

«Крымская железная дорога» в своём Telegram-канале утверждает, что на мосту «произошло возгорание топливной цистерны в хвосте грузового поезда».

«Локомотив с частью вагонов выведен на станцию Керчь. Ведутся аварийные работы. Причины происшествия устанавливаются», – сказано в сообщении.

Позже сегодня «Керчь. Инфо» сообщила со ссылкой на Национальный антитеррористический комитет РФ, что «на Крымском мосту произошёл подрыв грузового автомобиля». «Частично обрушены два автомобильных пролёта переправы. Арка над сухопутной частью моста не повреждена», — говорится в сообщении.

Утром 8 октября стало известно, что в Керчи слышали взрыв, а на Крымском мосту – сильный пожар. Движение на мосту приостановили.

На видео с места происшествия видно, что горят цистерны не в хвостовой части состава, часть моста разрушена.

Как сообщала Одесса News, Россия оккупировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признаётся Украиной и большинством стран мира.

24 февраля 2022 года РФ начала полномасштабное вторжение в Украину, в том числе из оккупированного Крыма.

Украинские власти неоднократно заявляли, что ставят своей целью деоккупацию всех захваченных с 2014 года Россией украинских территорий, в том числе Крыма.

Министерство обороны Украины 7 сентября призывало российских оккупантов быть готовыми добираться из Крыма в Россию вплавь. «Прогнозы погоды говорят, что в Крыму будет очень жарко», – отмечали в министерстве.

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