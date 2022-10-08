В бою за Украину погиб Сергей Шевчук из Белгород-Днестровского, светлая ему память

29 сентября вблизи населённого пункта Березнеговатое Николаевской области погиб защитник из Одесской области главный сержант Шевчук Сергей Анатольевич 1984 года рождения.
Об этом сообщает пресс-служба Белгород-Днестровской районной государственной администрации.
Отмечается, что 38-летний защитник погиб в результате получения ранения, не совместимого с жизнью, во время наступательных действий по уничтожению сил противника и освобождению территории Украины.
Простились с погибшим Героем 5 октября в Белгород-Днестровском.
Как сообщала Одесса News, 29 сентября на войне погибли военные друзья и собратья Игорь Букевич и Владимир Николенко из села Пасицелы Балтской общины Одесской области.
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Фото: Белгород-Днестровская РГА/Facebook
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