Юг Украины за сутки: враг в напряжении держит население многовариантностью угроз

Враг в течение прошедшего боевого дня 7 октября продолжал наносить огневые поражения и по позициям ВСУ, и по территориальным громадам вдоль линии столкновения, и по тыловым районам с мирными жителями.

Идёт психологический, огневой и техногенный террор: враг держит в напряжении население Украины многовариантностью угроз, — сообщает в Facebook Оперативное командование «Юг» ВСУ.

«Ситуация в зоне ответственности на южнобугском направлении напряжённая, но контролируемая», — говорится в сводке ВСУ за прошедшие сутки.

«Противник ведёт оборонительные действия с целью удержать захваченные территории в Херсонской и Николаевской областях и не допустить развития наступления наших подразделений», — информирует ОК «Юг».

Отмечается, что под выдавливанием Силами обороны с занимаемых позиций, российские военные создают новые, признавая провал обороны на нескольких участках. Новый рубеж обороны обустраивается в виде траншей и радиолокационной защиты в районе Берислав – Новая Каховка.

Карта боевых действий в Украине, составленная Минобороны Великобритании 07.10.2022

Украинская авиация нанесла за сутки 15 авиационных ударов, а ракетно-артиллерийские подразделения выполнили более 360 огневых задач по средствам ПВО противника, трём районам сосредоточения вражеских сил и техники, а также по опорному пункту в Бериславском районе Херсонской области.

Подтверждённые потери противника зафиксированы на уровне 110 военных, шести танков, восьми крупнокалиберных гаубиц «Мста-Б» и «Мста-С», реактивной системы залпового огня «Град», двух пусковых установок ЗРК С-300, девяти единиц автобронетехники, миномётного комплекса «Сани», самоходной артиллерийско-миномётной установки «Нона-С».

Ещё девять единиц вражеской техники, в том числе танк, автобронетехника и артиллерийское вооружение — существенно повреждены.

Как сообщала Одесса News, Силы противовоздушной обороны поздно вечером в пятницу 7 октября сбили три иранских дрона-камикадзе Shahed-136, которыми российские захватчики атаковали Одесскую и Николаевскую области.

На главном фото боец ВСУ.

Фото: ОК «Юг», Генштаб, ВМС ВСУ/Facebook

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