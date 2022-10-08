В Украине будут транслировать ещё семь иностранных телеканалов 

Национальный совет по телевидению и радиовещанию дополнил Перечень программ иностранных телерадиоорганизаций, ретранслируемых в Украине, семью вещателями.

Такое решение регулятор принял на своём заседании.

«Проектом решения предлагается … дополнить Перечень ретранслируемых программ иностранных телерадиоорганизаций… Мы сегодня добавляем Eurosport 1, Eurosport 2, 4ever cinema, Travel and Adventure, OstWest, Black, Megogo Футбол+», — объявил член Нацсовета Максим Оноприенко.

По его словам, регулятор разработал документы и провёл мониторинг компаний.

Ранее, 29 сентября, медиарегулятор дополнил Перечень программ иностранных телерадиоорганизаций, ретранслируемых 18 телеканалами. Таким образом, украинские зрители получили возможность смотреть 67 программ иностранных вещателей, содержание которых соответствует Европейской конвенции о трансграничном телевидении и требованиям украинского законодательства.

Как сообщала Одесса News, в Украине с 7 октября вступил в силу Закон 2310-IX «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно поддержки национального музыкального продукта и ограничения публичного использования музыкального продукта государства-агрессора», который также содержит запрет использования российской музыки.

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