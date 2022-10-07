С 7 октября в общественном транспорте запрещена трансляция музыки

В Украине с 7 октября вступил в силу Закон 2310-IX «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно поддержки национального музыкального продукта и ограничения публичного использования музыкального продукта государства-агрессора», который также содержит запрет использования российской музыки.

Об этом сообщает в Facebook парламентский Комитет гуманитарной и информационной политики.

«В частности, с 7 октября запрещается «акустическое насилие» в пассажирском транспорте. Водителям рейсовых пассажирских автобусов и маршруток запрещено «воспроизводить в салоне автобуса музыку, звуки фильмов или другие звуковые сигналы, кроме информации о поездке», — говорится в сообщении.

Запрет касается как городского транспорта, так и пригородных, междугородных, международных маршрутов.

Звук музыки или фильмов можно транслировать на индивидуальные наушники пассажиров. Запрет на шум касается не только водителей, но и самих пассажиров: водитель имеет право высадить нарушителей тишины.

Во время нерегулярных перевозок, а также в такси, транслировать музыку в салоне можно с согласия всех пассажиров.

Закон также поручает правительству внести нормы о запрете акустического насилия в правила перевозок на всех видах пассажирского транспорта.

«Привычка многих водителей автобусов и маршруток включать навязчивую музыку во время пассажирских рейсов не раз становилась причиной конфликтов с пассажирами. Кстати, этим же законом с 7 октября запрещено публичное воспроизведение фонограмм, видеограмм или клипов российских певцов», — отметили в Комитете по вопросам гуманитарной и информационной политики, члены которого и были инициаторами принятия этого документа.

Как сообщала Одесса News, с 1 октября в Украине заработали положения Конвенции о процедуре совместного транзита (NCTS).

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