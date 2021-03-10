Как в Одессе будет развиваться дорожно-транспортная инфраструктура

9 марта в Одесском горсовете презентованы основные направления развития дорожно-транспортной инфраструктуры города.

Об этом сообщается на официальном сайте горсовета.

О том, какой может быть инфраструктура Одессы в ближайшем будущем рассказал депутатам и журналистам директор Департамента транспорта, связи и организации дорожного движения городского совета Сергей Тетюхин.

Чиновник подчеркнул, что в основе представленных наработок — развитие пешеходного и велосипедного движения, а также электротранспорта.

Транспортную стратегию Тетюхин представил из двух составляющих – стратегических изменений и текущих задач.



«Стратегические изменения направлены на улучшение качества услуг перевозки пассажиров и экологического состояния окружающей среды. Основное внимание направлено на показатели эффективности перемещений с точки зрения времени, комфорта и приемлемой стоимости проезда. Для этого предлагается внедрить инструменты, которые позволят принимать экономически обоснованные управленческие решения и оценивать результаты внедрения этих решений. В частности, речь шла о применении программного обеспечения (цифровой модели города), демонстрирующего, как будет работать планируемое решение ещё до его внедрения, а также позволит моделировать сценарии «Что будет, если?», — говорится в сообщении.

Среди текущих задач особое внимание уделено безопасности дорожного движения, в частности, внедрению мероприятий, которые позволят уменьшить количество дорожно-транспортных происшествий. Это планируется достичь за счёт обустройства приподнятых пешеходных переходов и переходов с островками безопасности; дополнительного освещения нерегулируемых пешеходных переходов; обустройства антипарковочных столбиков, антикарманов и берлинских подушек для успокоения и упорядочения дорожного движения; создания мини-колец на опасных перекрестках; нанесения качественной дорожной разметки.

Также продолжится развитие системы парковок и моделирования площадок для платной парковки в центральной части города.

Часть центральной исторической части города планируется сделать пешеходной зоной, где будет разрешено движение только общественного пассажирского транспорта.

Присутствовавший на презентации городской голова Геннадий Труханов подчеркнул, что сегодня Одесса интегрируется в общую европейскую транспортную систему. Стратегические изменения позволят выполнить обязательства перед европейскими партнёрами и подготовиться к переходу на новые стандарты, создать привлекательные условия для иностранных инвесторов и туристов.

Как сообщала Одесса News, одесской мэрией готовится решение о капремонте Ивановского путепровода.

Фото и видео: «Одесса»

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