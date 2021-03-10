Не пропустите театрально-цирковое шоу в Одесской филармонии

3 апреля в Одесской филармонии «WISH» — новейшее творение Art Vision Production, созданное легендами циркового искусства — Aurelia Cats&Viktor Kee.

Полная 80-минутная многожанровая постановка, сочетающая современное цирковое искусство, физический театр, комедию, магию и визуальные образы.

В шоу представлены самые успешные исполнители цирковой индустрии — звёздные артисты знаменитого Cirque Du Soleil, финалист America’s Got Talent, золотые медалисты и обладатели Гран-при крупнейших фестивалей цирка и магии всего мира.

Зрители станут свидетелями таинственного путешествия девушки, загадавшей на свой день рождения желание, которому суждено исполниться. На своём пути она встречает «Магию» и «Свет» — двух таинственных существ, которые проводят её в удивительный мир, полный невероятных талантов и освещают ей путь, на котором и раскрывается то самое заветное желание — её Талант!

История «WISH» передаёт зрителям яркое и вдохновляющее послание о том, что талант — это Дар, спрятанный внутри каждого из нас, который ждёт его открытия!

Шоу »WISH» соткано из таких изобразительных элементов: физический театр, современный танец, комедия, театральная иллюзия, эквилибристика, жонглирование, акробатика, воздушные ткани, воздушные ремни и интерактивные визуальные эффекты, включая потрясающий дизайн света и визуальную графику.

Шоу основано на восхитительной музыке известного французского композитора Remy Bailet, специально написанной для представления в сочетании с популярными мелодиями современной музыкальной индустрии.

Создатели шоу: Art Vision Production Pte. Ltd.; Организатор тура: Magicbox Agency

Генеральный медиапартнёр: Просто Радио 105,3 FM

Приходите к 14 часам.

Билеты от 250 до 950 грн. Их можно купить здесь.

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