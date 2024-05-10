Куда пойти в Одессе на выходных 11-12 мая

11-12 мая одесские учреждения культуры и искусства, которые имеют укрытия или находящиеся рядом с ними, системы энергоснабжения, предлагают одесситам и гостям города разнообразную культурную программу.

Одесса News подобрала некоторые из анонсированных ивентов.

Выбор, как всегда, за Вами.

11 мая в Доме клоунов состоится спектакль театра «Маски» «Моцарт и Сальери». Все события, описанные в данной пьесе, основаны на реальных фактах. Имена и фамилии главных героев изменены. И абсолютно неважно, как зовут главных героев, ибо эта история могла произойти не только с ними. Она близка и знакома любому из нас. Приходите к 18 часам. Стоимость билетов от 180 гривен. Адрес: ул. Ольгиевская, 23.

11 мая Одесский театр кукол приглашает познакомиться с современным прочтением известной комедии Шекспира «Сон в летнюю ночь» – это весёлые и местами пикантные ситуации, эффектные трюки с участием артистов и кукол, блестящий юмор. Стоимость билетов от 300 гривен. Приходите к 17.00. Продолжительность спектакля 50 минут. Адрес: ул. Пастера. 15.

11 мая спектакль «Адское искушение» в Одесском областном академическом драматическом театре. Премьера драматического мюзикла по пьесе Леси Украинки. Эмоциональная и проницательная игра актёров. Незабываемые впечатления от просмотра. Продолжительность спектакля – 2 часа. Приходите к 18 часам. Стоимость билетов от 150 гривен.

11-12 мая Ukrainian Women Festival DIVA состоится в Международном культурном центре Union. В рамках фестиваля четыре концерта звёзд Украины и мира: оперной дивы Марии Максаковой, концерт Бориса Барского, концерт дуэта ANNA MARIA, творческий вечер-концерт Елены Палашек, фольклорного коллектива-легенды «Радуга», Татьяны Пискарёвой и других артистов. За 2 дня будет проведено 60 лекций и мастер-классов по различным тематикам. Также купившим билеты на фестиваль будут предложены 25 трансформационных игр по разным тематикам, посещение картинных галерей МКЦ «Union», выставки, презентации и дегустации, розыгрыши ценных призов и подарков от партнёров фестиваля DIVA. Стоимость билетов от 1200 гривен. Билет включает в себя посещение ВСЕХ активных форм фестиваля. Фестиваль длится с 9 утра до 20 вечера. Адрес: ул. Троицкая, 43.

12 мая на сцене Одесского Украинского театра лёгкая, остроумная, экспрессивная комедия «Неаполитанские страсти», которая перенесёт вас на итальянские просторы, наполненные раскалённым солнцем воздухом, безудержными желаниями, экспрессивными поступками, зажигательными спорами и жаждой жизни. Спектакль в 2 действиях. Продолжительность – 90 минут. Стоимость билетов от 80 гривен. Начало в 16 часов.

12 мая на сцене Одесского театра оперы и балета одно из самых популярных представлений в мире — опера «Кармен». Произведение Жоржа Бизе «Кармен» считается одним из самых знаменитых в мире. Вы можете насладиться этой жемчужиной оперного искусства в 17 часов. Опера в 4-х действиях выполняется на французском и сопровождается украинскими синхронными титрами. Продолжительность – 3,5 часа (с антрактами). Красочные костюмы, напряжённый сюжет и блестящая игра артистов. Билеты от 340 до 800 гривен.

До 12 мая в Одесском музее личных коллекций им. Блещунова выставка живописи Ольги Котовой. Она — кандидат искусствоведения, доцент кафедры изобразительного искусства Института искусств ХГФ ПНПУ им. К. Д. Ушинского, член Национального союза художников Украины. Её работы — в частных коллекциях Италии, Германии, Нидерландов, Греции, Польши, США, Украины и Франции. Посетить выставку «Primavera» можно с четверга по воскресенье с 11 до 17 часов по адресу ул. Польская, 19 (со стороны двора).

До 13 мая в Одесском Доме-Музее им. Н. К. Рериха выставка фотографий Галины Подольской и Валерия Щетинина «Мини-Исраэль» как явление культуры». Выставка приурочена 70-летию Гаагской конвенции о защите культурных ценностей в случае вооружённого конфликта. На снимках – экспонаты парка миниатюр «Мини-Исраэль» в пригороде Иерусалима — уменьшенные копии (макеты, модели) достопримечательностей страны и самых значимых архитектурных сооружений. Музей работает с 10 до 18.00.

До 19 мая выставка современного графического искусства «Хлеб и Вино» проходит в Международном культурном центре UNION. На выставке представлены работы художника Дмитрия Ситникова, посвящённые сюжетам Библии и Евангелия: здесь и трагедия братоубийства, совершённого Каином, и вопль Христа, оказавшегося на распятии.

До 19 мая художественная выставка «KVITEN» продлится в музее Западного и Восточного искусства. Это выставка от 17 молодых украинских художников и скульпторов, гармонично сочетающаяся с обновлённым выставочным пространством Ragtime2.0 музея. Какой видит жизнь современных украинцев наша молодёжь – эта выставка именно об этом. Не пропустите узнать! Адрес: ул. Пушкинская, 9.

До 28 мая Одесский музей западного и восточного искусства представляет персональную выставку одесского фотографа Сергея Полякова «Вне времени».

Уютных, мирных выходных!

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