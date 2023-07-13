«Моя волшебная леди и призрак оперы» ждут в Одесской Евангельской реформатской церкви

16 июля в Евангельской реформатской пресвитерианской церкви пройдёт музыкальное событие -«Моя волшебная леди и призрак оперы…».

Концерт на миллион в уникальном зале — месте силы, месте, где сбываются мечты, и где бурлит самая волшебная в Одессе атмосфера.

Во многих странах мира уже давно принято слушать концерты в храмах и в этот день эта волшебная традиция будет продолжена в Одессе.

В зале Церкви очень атмосферно, а музыка затрагивает самые сокровенные глубины души и помогает почувствовать себя героями тех бурных событий…

Вас ждёт действительно увлекательная программа – самые яркие фрагменты из всемирно известных мюзиклов ХХ века в органно-вокальном исполнении.

Приходите к 16 часам.

Билеты стоимостью 160 гривен можно купить здесь.

Адрес: ул.Пастера, 62.

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