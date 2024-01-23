В Одесском краеведческом музее открылась выставка «Пожалуйста, освободите птичек!»

До 5 февраля арт-проект «Будь ласка, звільніть пташок!», созданный в поддержку гражданских лиц, которых Россия незаконно удерживает в тюрьмах, открылся в Одесском историко- краеведческом музее.

Инициатором проекта стал Центр гражданских свобод.

Героями арт-проекта стали шестеро узников Кремля. Их драма раскрыта через образы птиц, которые находятся в неволе и могут погибнуть без нашей поддержки.

Работы представлены в трёх разных видах коллажа: аналоговый, диджитал и анимация. В качестве птиц использованы силуэты соколов и голубей. Сокол — один из символов свободы Украины, её стойкости, а голубь – символ невинности, чистоты и миролюбия.

«Освободить без условий и обменов!», — призывают организаторы и участники проекта.

Фото Владимира Андреева

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