Гончаренко о заявлении Лещенко: Не такими идиотскими методами возвращать беженцев

Народный депутат Украины из Одессы Алексей Гончаренко, назначенный 22 января президентом Комитета по миграции, беженцам и перемещённым лицам Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), отреагировал на заявление швейцарскому изданию советника Офиса Президента Украины Сергея Лещенко о том, что принимающие украинских беженцев страны должны прекратить им помощь, поскольку в Украине вполне безопасно для жизни и они могут возвращаться домой.

Свою точку зрения на это заявление нардеп изложил в Telegram.

«Все же видели вчерашние заявления о том, что Европа должна прекратить поддержку украинских беженцев? Максимально удивлён такими словами от ОП.

Окей, вы хотите решить проблему с тем, что не хватает людей. Надо их возвращать. Но такими идиотскими методами? Если относительно условного уклониста, переплывшего Тису, – это может и нормальная практика, то что вы скажете семье, которая сбежала из Мариуполя и, например, живёт в Германии? Вы предлагаете оставить женщин, детей, пожилых людей без дополнительной помощи?

Большинство людей, которые помогают экономике, чей бизнес работает в Украине (если его не уничтожили российские ракеты), – они и так здесь. А уехали преимущественно те, кто не имеет возможности жить здесь, потому что просто негде.

Ну и еще благодаря таким вот ярким заявлениям ОП мы помогаем тем странам, которые просто мечтают отказаться от помощи беженцам. Это абсолютно необдуманные слова, и как президент комитета по миграции и беженцам ПАСЕ я буду максимально тщательно следить и отстаивать права беженцев.

Кстати, коллеги в ПАСЕ очень удивлены подобными заявлениями. И это действительно мешает продвижению поддержки беженцев», — считает Алексей Гончаренко.

Одесса News информировала, что советник Офиса Президента Украины Сергей Лещенко в интервью швейцарскому изданию 22 января заявил, что жизнь в Киеве и других регионах Украины безопасна и беженцы могут возвращаться в Украину, поэтому принимающие украинских беженцев страны должны прекратить им помощь.

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