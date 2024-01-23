Чем болели в Одессе на прошлой неделе

По информации Одесского областного центра контроля и профилактики болезней Минздрава Украины, заболеваемость ОРВИ и гриппом в Одессе находится на сезонном уровне и ниже эпидпорога на 47,4%.

Об этом сообщает официальный сайт «Одесса» горсовета.

За последнюю неделю гриппом и ОРВИ заболели 2779 одесситов, что практически равно уровню предыдущей недели. Среди заболевших основной удельный вес составили дети – до 52%.

Согласно мониторинга вирусологических исследований, на прошлой неделе зарегистрирована циркуляция вируса гриппа А, а также вирусов негриппозной этиологии (парагрипп, аденовирус, метапневмовирус и др.).

Заболеваемость COVID-19 в Одессе за последнюю неделю снизилась на 30,6% по сравнению с предыдущей неделей и составила 43 случая, среди которых шесть детей.

Заболеваемость острыми кишечными инфекциями, вирусными гепатитами и воздушно-капельными инфекциями регистрировалась единичными случаями.

Одесса News информировала, что 18 января 2024 года Одесский городской голова Геннадий Труханов посетил в больнице пострадавших во время атаки дронов на Одессу.

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