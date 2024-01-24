Символические «часы Судного дня» замерли на отметке 90 секунд до полуночи

Учёные решили оставить на месте стрелки символических Часов Судного дня. До конца света до сих пор остаётся 90 секунд.

Об этом сообщает Укринформ, ссылаясь на журнал Bulletin of the Atomic Scientists («Вестник учёных-атомщиков»).

Учёные отметили, что сейчас часы показывают ближайшее время к концу света за всю историю существования.

«Не ошибайтесь: сброс часов на 90 секунд к полуночи не означает, что мир стабилен. Совершенно наоборот. Правительствам и общинам во всём мире нужно срочно действовать. И «Вестник» сохраняет надежду и вдохновение, учитывая молодое поколение, возглавляющее этот процесс», – сказала президент и гендиректор Bulletin of the Atomic Scientists Рэйчел Бронсон.

По мнению учёных, близость к концу света обусловлена рядом глобальных угроз, в частности, войной России против Украины и ухудшения ситуации по сокращению ядерных вооружений; климатическим кризисом; сложностью технологий генной инженерии; быстрым развитием генеративного искусственного интеллекта.

Для справки. Проект «Часы Судного дня» с 1947 года ведёт американский журнал Bulletin of the Atomic Scientists. Часы показывают символическое время, отделяющее человечество со дня глобальной рукотворной катастрофы (время до полуночи). Решения о переводе стрелок принимают совет директоров журнала и эксперты, в том числе 18 лауреатов Нобелевской премии. Часы хранятся в Чикаго. В январе 2023 года стрелки Часов Судного дня перевели на 10 секунд вперёд: они показывают 90 секунд до наступления «ядерного севера».

Как сообщала Одесса News, в январе 2022 года показывали 100 секунд до «Апокалипсиса».

Больше новостей на нашем Telegram-канале: https://t.me/+K3QIJDVwDQhmNDMy