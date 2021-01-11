Земля стала вращаться быстрее: сутки «не дотягивают» до 24 часов

Земля стала вращаться необычно быстро, а в прошлом году наблюдался самый короткий день с момента, когда человек начал учёт времени вращения планеты.

Об этом сообщает BURO.

Всего в течение 2020 года были 28 коротких дней с 1960 года, до этого последний раз самый короткий день был в 2005 году.

Самый короткий день из всех был 19 июля прошлого года.

В среднем сейчас сутки примерно на 0,5 секунды короче. По словам учёных, такая разница пока заметна лишь на атомарном уровне.

Быстрое вращение нашей планеты будет означать, что учёные будут добавлять «високосную секунду» к атомным часам, которые отсчитывают время на Земле.

«Вполне возможно, что понадобится добавить отрицательную високосную секунду, если скорость вращения Земли вырастет ещё, но пока рано говорить, может ли это произойти», — отметил специалист Национальной физической лаборатории Великобритании Питер Уибберли.

Как сообщала Одесса News, по заявлению в декабре 2020 года генерального секретаря Организации Объединённых Наций Антониу Гутерреша, все страны мира должны объявить «чрезвычайное положение климата».