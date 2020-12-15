Генсек ООН призвал мир к «глобальному чрезвычайному положению»

Все страны мира должны объявить «чрезвычайное положение климата».

Об этом заявил генеральный секретарь Организации Объединённых Наций Антониу Гутерреш во время онлайн-саммита по случаю пятой годовщины Парижского климатического соглашения, сообщает «Радио Свобода».

Глобальное чрезвычайное положение, по мнению генсека ООН, должно продолжаться, пока не будет достигнута нейтральность углерода, а выбросы парниковых газов в атмосферу не сократятся до нуля.

Как передаёт издание, канцлер Германии Ангела Меркель пообещала выделить более 600 миллионов долларов в поддержку глобальных усилий по борьбе с изменением климата, заявив, что «все государства должны иметь возможность финансировать необходимые инвестиции в защиту климата».

Глава Китая Си Цзиньпин заявил, что его страна сократит выбросы на 65% к 2030 году по сравнению с уровнем 2005 года.



На онлайн-саммите выступил и Президент Украины Владимир Зеленский, который сказал, что «долгосрочной целью Украины является достижение углеродной нейтральности. Будем прилагать усилия, чтобы максимально сократить время достижения этой цели».

В своем видеообращении Зеленский рассказал, что в этом году украинцы ощутили негативное влияние от изменения климата, ведь в ряде регионов длительная засуха уничтожила урожай, на востоке страны произошли масштабные лесные пожары, а на западе — разрушительные паводки.

«Мы рассматриваем цель по выбросам парниковых газов в 2030 году во всех секторах экономики Украины в диапазоне от 36% до 42% по сравнению с 1990 годом, то есть сокращение на 58-64%», — сообщил Зеленский.

Председательствовали на саммите премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Италии Джузеппе Конте, президент Чили Себастьян Пиньера и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

В этом году в мероприятии приняли участие свыше 70 глав государств и правительств, которые записали короткие видеообращения с изложением «новых и амбициозных» обязательств своих государств согласно Парижскому климатическому соглашению.

Как сообщала Одесса News, задолго до окончания 2020 года — в августе — было сообщено, что, по данным учёных, с 22 августа человечество живёт в экологический долг, так как использовало все природные ресурсы, которые Земля может предоставить в течение одного календарного года.