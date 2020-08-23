Со вчерашнего дня человечество начало жить в экологический долг

С 22 августа человечество живёт в экологический долг, так как использовал все природные ресурсы, которые Земля может предоставить в течение одного календарного года.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на Euronews.

В этом году День перегрузки земных ресурсов отмечается 22 августа. Он знаменует собой воображаемый момент, когда потребности человечества в ресурсах превышают то, что Земля может восстановить в этом году.

Международная исследовательская организация Global Footprint Network (Глобальная сеть экологического следа — англ.), которая рассчитывает эту условную дату с 1970 года, считает, что для поддержания образа жизни нашего населения необходимо 1,6 планеты.

Как сообщала Одесса News, в 2019 году человечество исчерпало природные ресурсы (воду, чистый воздух, почву, которые планета способна восстановить в течение года) на 2019 год, 29 июля.