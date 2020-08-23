COVID-19 в Одессе: за сутки 121 новый больной, вспышка болезни в «чумке»

На утро 23 августа в Одесской области зафиксировано 5 909 случаев заболевания COVID-19. В их числе — четыре работника Украинского научно-исследовательского противочумного института им. Мечникова в Одессе, в лабораториях которого проводят исследования отобранных образцов от лиц с подозрением на COVID-19.

По информации Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Аппарата СНБО, общее количество заболевших за сутки в Одесской области составляет 121 человек.

За сутки умерли 2 пациента. Общее количество летальных случаев от COVID-19 составляет 88 человек.

Всего с начала пандемии выздоровели 1 689 пациентов, за сутки — 0.

По словам заместителя главного санитарного врача Одесской области Сергея Дементьева, «в противочумном институте обнаружено четырёх инфицированных коронавирусом, для выяснения обстоятельств вспышки в учреждении COVID-19 туда направлен эпидемиолог Лабораторного центра Министерства здравоохранения».

Дементьев связывает появление очага в институте с занесением инфекции одним из сотрудников из дома (заражение от родственников) и не связано с работой вирусологической лаборатории, которая проводит исследования на COVID-19.

Кстати. В Украине на утро 23 августа лабораторно подтверждены 104 958 случаев COVID-19, из них за сутки — 1 987. В течение суток зафиксировано 27 новых летальных исходов.

Как сообщала Одесса News, Одесская область находится в лидерах по проведению ПЦР-тестирования в Украине.