Зеленский назвал окончание войны на Донбассе задачей к 30-летию Независимости

Президент Украины Владимир Зеленский среди главных задач на год к 30-летию Дня Независимости Украины видит сохранение самой независимости, окончание войны, экономический и геополитический рост.

Об этом он заявил в интервью телеканалу «Украина 24».

«Сохранить независимость, закончить войну, начать расти экономически, расти геополитически в направлении влияния, чтобы быть всё-таки мировым игроком, и это очень важно, сделать серьёзный День Независимости, мощный во всех городах страны, всё-таки 30-летие Независимости», — рассказал Зеленский о задачах на следующий год.

Президент убеждён, что День Независимости — самый главный праздник для каждого украинца.

«Ещё есть рождение ребенка, согласен, но всё-таки, рождение Украины — это самый главный праздник», — убеждён Глава государства.

Зеленский добавил, что очень хочет, чтобы «люди 24 августа в День Независимости были счастливы».

Как сообщала Одесса News, Владимир Зеленский последний раз посещал Одессу 4 июля 2020 года.