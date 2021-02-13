Шесть одесских моряков, освобождённых из пиратского плена, встретились с Президентом

Шесть членов экипажа судна Stevia, которых освободили из плена пиратов, побывали в Офисе Президента Украины, где встретились с Владимиром Зеленским.

об этом информирует пресс-служба Главы государства.

«Мы получили информацию о захвате. Начали работать в Министерстве иностранных дел. Похитители хотели очень многого. Но дипломаты прекрасно поработали — и МИД, и наши разведчики. Была сделана достаточно сложная комбинация. Людей вернули. Операция прошла блестяще, ведь все люди здоровы и живы. Мы знаем случаи, когда это может длиться много лет. Считаю, что это победа для Украины. Мы возвращаем всех», — сказал Президент, приветствуя моряков на родине.

Зеленский также поинтересовался условиями, в которых пираты удерживали украинцев. Моряки рассказали, что их удерживали в джунглях среди мангровых лесов, где было очень много комаров. «Это было страшно. Вокруг тебя — двадцать человек с автоматами круглосуточно», — сказал один из моряков и добавил, что большинство похитителей были в состоянии сильного наркотического опьянения.

Президент предложил направить украинцев в больницу «Феофания» на несколько дней для прохождения медицинского обследования и восстановления здоровья.



Кстати. В 2020 году благодаря работе украинских дипломатов было обеспечено освобождение 42 граждан Украины, которых незаконно удерживали за рубежом, среди них — 17 украинских моряков, захваченных в Гвинейском заливе, 14 членов экипажа судна Ruta, которых с 2017 года удерживали на территории Ливии, 9 граждан Украины из сирийских лагерей для беженцев, 2 граждан, содержавшихся в качестве заложников на территории Иракского Курдистана. В этом году были освобожден четверо членов экипажа судна Captain Khayyam, осуждённых в Ливии в декабре 2017 года на 5 лет.

Как сообщала Одесса News, в декабре 2020 года в Гвинейском заливе пираты захватили судно Stevia и вывезли в неизвестном направлении шестерых украинских моряков Александра Соручана, Семена Резниченко, Константина Андреева, Александра Коровкина, Владислава Чебана и Вячеслава Сандеровского, а также двоих граждан Албании.

Фото: president.gov.ua

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