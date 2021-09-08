Зеленский ввёл в действие секретное решение СНБО относительно украинского флота

Президент Украины Владимир Зеленский ввёл в действие решение Совета национальной безопасности и обороны относительно развития Военно-Морских Сил Вооружённых Сил Украины до 2031 года.

Соответствующий указ №459/2021 от 8 сентября опубликован на сайте главы государства.

«Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 20 августа 2021 года «О развитии Военно-Морских Сил Вооружённых Сил Украины до 2031 года», — отмечается в документе.

Само решение не обнародовано, имеет гриф «Секретно».

Контроль за выполнением указанного решения СНБО возложен на секретаря Совбеза.

Как сообщала Одесса News, ранее Президент Владимир Зеленский заявлял, что Украина до 2035-го года должна построить большой флот.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod — будьте в курсе важнейших событий