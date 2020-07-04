Зе осмотрел затонувший Delfi: Мы с ноября показываем, что у нас импотентная власть

4 июля Президент Украины с моря осмотрел с борта одного из катеров береговой охраны затонувший у одесского пляжа «Дельфин» танкер «Delfi».

Как сообщает ТАЙМЕР, компания, осуществляющая работы по подъёму танкера Delfi, вряд ли успеет завершить все необходимые операции к 20 июля. Это выяснилось во время осмотра судна Владимиром Зеленским.

Представитель компании, осуществляющей работы, заявил, что срок до 20 июля, установленный капитаном Одесского порта, устанавливался без учёта их мнения. В итоге подрядчик не может взять на себя обязательства точно уложиться в означенный срок. По его словам, поспешность при проведении работ может привести к катастрофе: судно просто развалится на части, извлечь которые будет весьма затруднительно, так как плавкраны и другие технические средства к месту крушения подогнать не позволяет рельеф дна.

В настоящее время разработанный график работ предполагает, что к 14 июля судно выровняют и приведут в то положение, в котором его можно будет попытаться поднять со дна, наполнив внутренние помещения воздухом. Как долго времени потребуется для этой операции пока сказать сложно, поскольку состояние всех внутренних помещений достоверно неизвестно.

Владимир Зеленский признал эти соображения разумными и согласился не требовать от компании точного соблюдения срока до 20 июля. Вместе с тем, он выразил сожаление по поводу того, что работы по подъёму судна не начались раньше. «Мы с ноября показываем людям, что у нас импотентная власть», — заявил Президент.

Глава государства также спросил, требуется ли компании-подрядчику какая-либо помощь от служб ГСЧС или других государственных структур. Представитель компании заверил, что в настоящее время в такой помощи необходимости нет.

Пока Зеленский был в море, на берегу его ожидали активисты Партии Шария, требующие от Главы государства прокомментировать нападения на их товарищей по всей Украине. Однако встретиться с Президентом им не удалось.

Правоохранители, а также молодые люди в гражданской одежде следили за тем, чтобы активисты случайно не проникли на территорию пляжа. Гоняли даже случайных купальщиков, пишет ТАЙМЕР.

Как сообщала Одесса News, 4 июля во время своего рабочего визита в Одесскую область Президент Украины ознакомился с работой терминалов и инвестиционными проектами ТИС и государственного стивидора ГП «Южный», с проектами в дорожном строительстве, которые реализуются в регионе в рамках программы «Большое строительство», принял участие в открытии реконструированного стадиона школы №1 города Южного.

В программе Владимира Зеленского 5 июля участие в торжественных мероприятиях по случаю Дня Военно-Морских сил Вооружённых сил Украины.

Фото: Пресс-служба Президента Украины, ТАЙМЕР