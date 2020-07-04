Зеленский в Одесской области: Очень важно создать честные условия для предпринимателей

4 июля во время своего рабочего визита в Одесскую область Президент Украины ознакомился с работой терминалов и инвестиционными проектами ТИС и государственного стивидора ГП «Южный».

Об этом сообщает пресс-служба Главы государства.

Президент Украины, в частности, осмотрел станцию зернового терминала Neptune Cargill — один из крупнейших в Украине экспортных морских терминалов по перевалке зерновых грузов.

Генеральный директор и совладелец ТИС Андрей Ставницер рассказал Президенту о работе терминала, порядке приёма автомобилей с зерном и проверке на наличие перегрузки, сообщил о работе на территории порта железнодорожной станции с необходимой инфраструктурой.

Гендиректор ТИС акцентировал внимание на важности обеспечения равных условий деятельности для частных и государственных стивидорных компаний. Последние, получая государственную поддержку и доступ к финансированию из госбюджета, имеют конкурентное преимущество на рынке перед частными компаниями.

Владимир Зеленский заверил, что обеспечение честных и конкурентных условий для предпринимателей – одна из его главных целей как Президента.

«Очень важно создать честные и конкурентные условия для людей, которые хотят развивать предпринимательство в Украине. И мы шаг за шагом идём к этой цели», – сказал он.

Глава государства также посетил предприятие «ТИС – Контейнерный терминал», в 2019 году контейнерооборот которого здесь увеличился на 75% – до 220 тыс. TEU.

Президент встретился с главой государственного торгового порта «Южный» Александром Олейником, который рассказал, что товарооборот порта в первом полугодии 2020-го достиг 10,6 млн т, что на 61% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

По словам Олейника, госпредприятие имеет значительные экономические показатели в первой половине 2020 года. Прибыль за пять месяцев выросла на 1304%.

Ключевым направлением развития предприятия является диверсификация грузов. Структура грузооборота включает экспортные, импортные, транзитные грузы и каботаж.

Как сообщала Одесса News, 4 июля в ходе своего рабочего визита в Одесскую область Президент Украины ознакомился с проектами в дорожном строительстве, которые реализуются в регионе в рамках программы «Большое строительство», принял участие в открытии реконструированного стадиона школы №1 города Южного.

В программе Владимира Зеленского 5 июля участие в торжественных мероприятиях по случаю Дня Военно-Морских сил Вооружённых сил Украины.