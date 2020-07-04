Нам любые дороги дороги: Зеленский ознакомился с одесскими дорожными проектами

4 июля в ходе своего рабочего визита в Одесскую область ознакомился с проектами в дорожном строительстве, которые реализуются в регионе в рамках программы «Большое строительство».

Как сообщает пресс-служба Президента Украины, в ходе ознакомления с инфраструктурными проектами, глава Государственного агентства автомобильных дорог Украины Александр Кубраков доложил Президенту, что среди знаковых объектов – мост через Хаджибейский лиман, подчеркнув, что это долгострой, который возводится уже 12 лет.

«Сейчас работает подрядная организация, планируем в конце августа – начале сентября открыть первую половину – три полосы. Весной следующего года планируем открыть (мост. – Ред.) полностью, и тогда все шесть полос будут работать», – сообщил руководитель Укравтодора.

Александр Кубраков извинился перед водителями за неудобства и пробки, вызванные строительными работами, но заверил, что до мая следующего года мост будет полностью готов.

Отмечается, что второй крупный объект региона – трасса М-05 Киев – Одесса.

«Уже подписано кредитное соглашение с ЕБРР и Европейским инвестиционным банком, сейчас разрабатывается проектная документация. Это будет капитальный ремонт 314 километров от Одессы, а дальше идёт нормальная дорога. Строительство начинается в следующем году», – пообещал Александр Кубраков.

Ещё одна важная дорога для области – это Р-33, которая соединит шесть районов. Протяжённость трассы в Одесской области – 110 км.

«Уже есть первые участки, которые мы ввели в эксплуатацию. В этом году планируется сделать 50 километров», – сказал руководитель Укравтодора.

В Одесской области в 2020 году в рамках программы «Большое строительство» будет восстановлено 163 км дорог государственного значения.

В рамках рабочей поездки в Одесскую область Президент Украины Владимир Зеленский принял участие в открытии реконструированного стадиона школы №1 города Южного. Восстановление стадиона также осуществлено в рамках программы «Большое строительство».

Ремонтные работы на спортивной площадке проведены впервые с 1979 года, когда была построена школа.

«Прекрасный стадион. Это очень важно. Главное, что это важно для деток. И что вся команда – и органы местного самоуправления, и Министерство инфраструктуры, и Укравтодор – то, что мы обещаем, мы завершаем. Поэтому очень рад, что завершено строительство этого стадиона в рамках нашей программы», – отметил Глава государства.

Реконструкция, в частности, включает обустройство футбольного поля с покрытием из искусственной травы, универсальных игровых площадок с полиуретановым покрытием, беговых дорожек, силовой площадки с уличными тренажёрами, столов для игры в настольный теннис, полосы препятствий для занятий по допризывной подготовке юношей. Также обустроена трибуна с навесом для зрителей на 300 мест, установлено новое ограждение спортивной площадки, обновлено освещение.

Благодаря реконструкции, две школы, расположенные рядом со стадионом, смогут одновременно проводить спортивные соревнования.

Как сообщала Одесса News, Президент в рамках своего визита планирует осмотреть портовые терминалы, ознакомиться с инвестиционными проектами региона, встретиться с представителями бизнеса Одесской области, а 5 июля принять участие в торжественных мероприятиях по случаю Дня Военно-Морских сил Вооружённых сил Украины.