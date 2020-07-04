Зеленский прибыл с визитом в Одесскую область (дополнено)

4 июля Президент Украины Владимир Зеленский начал рабочую поездку в Одесскую область.

Об этом сообщает официальный сайт Главы государства.

Отмечается, что Владимир Зеленский ознакомится с реконструкцией и строительством объектов инфраструктуры в рамках программы «Большая стройка», осмотрит портовые терминалы, ознакомится с инвестиционными проектами региона и встретится с представителями бизнеса Одесской области.

Кроме того, 5 июля Владимир Зеленский примет участие в торжественных мероприятиях по случаю Дня Военно-Морских сил Вооружённых сил Украины.

Как сообщала Одесса News, в Одесском заливе с участием десятка единиц национального флота проходят репетиции военно-морского парада в честь Дня Военно-морских сил Украины.

Дополнено в 12.00. Президент Зеленский и глава Одесской облгосадминистрации Максим Куцый открыли реконструированный стадион в Южненской школе №1.