Куцый: Эпидемическая ситуация в Одесской области остаётся крайне неустойчивой

Состоянием на утро 4 июля в Одесской области подтверждено 1 835 случаев заболевания короновирусом COVID-19, что дало основание председателю облгосадминистрации Максиму Куцому утверждать о неустойчивости эпидемической ситуации в регионе.

Такое мнение высказал глава ООГА на своей странице в Facebook в отчёте о мерах, предпринятых облгосадминистрацией в июне.

«По состоянию на 1 июня количество подтверждённых случаев составляло 906 человек. На 1 июля количество больных составляет 1 734. Это означает увеличение количества почти в два раза. То есть за прошлый месяц лаборатории зафиксировали больше случаев, чем за всё время наблюдений до июня».

Куцый отметил наибольший прирост новых больных в Одессе и Черноморске, а также в Измаильском, Болградском и Балтском районах.

Основной причиной роста заболеваемости в условиях ослабления карантина, по мнению Куцого, является несоблюдение населением карантинных мероприятий. «Все работники магазинов, рынков, транспорта и пляжей обязаны носить маски», — написал глава ООГА.

Как сообщает система мониторинга распространения эпидемии коронавируса СНБО, за прошедшие сутки COVID-19 диагностирован у 43 жителей региона.

Всего выздоровели 822 пациента — это 44,8% от общего количества больных (+35 за сутки).

Количество летальных случаев в одесском регионе за истекшие сутки осталось неизменным – всего 24 человека.

Как сообщала Одесса News, на утро 4 июля в Украине с начала эпидемии избавились от коронавируса 21 115 человек, подтверждено 47 677 случаев COVID-19, из них 1 227 летальных (+15 за сутки).